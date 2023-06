17 pharmacies victimes des deux voleurs de produits cosmétiques arrêtés au Havre

Les préjudices sont importants : ils s'élèvent à entre 400 et 4 000€, selon les cas. Le véhicule des mis en cause a été retrouvé et perquisitionné. A l'intérieur, des produiits cosmétiques en grand nombre provenant des derniers vols ont été découverts.



Les deux hommes ont été déférés devant le tribunal judiciaire du Havre en vue d'une comparution immédiate. Le plus âgé a été condamné à 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis et maintien en détention. Le second a écopé d'une peine de 12 mois de prison assortis d'un sursis. Il a été remis en liberté à l'issue du jugement.