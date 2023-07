16 hectares de récoltes sur pied et de chaume partis en fumée dans l'Eure

Encore une journée chargée pour les sapeurs-pompiers de l'Eure. Ce samedi 22 juillet, ils ont été confrontés à quatre incendies qui ont touché principalement des récoltes sur pied et des parcelles de chaume, soit une superficie de 16 hectares partie en fumée en quelques heures. .



Flancourt-Crescy en Roumois. Première intervention à 14h30 au lieudit la Gazerie où trois hectares de blé sur pied ont été détruits par les flammes. Les dix-huit sapeurs-pompiers engagés sur place ont mis en œuvre deux lances à incendie pour venir à bout du sinistre qui a été complètement circonscrit vers 16h30.



Le Grand-Bourgtheroulde. Un feu de chaume s'est déclaré peu avant 16h30, sur une parcelle de dix hectares en bordure de l'autoroute A28. Trois hectares ont été détruits ainsi qu'une dizaine de meules de paille. Le feu a été éteint au moyen de deux lances avec le concours d'engins agricoles qui ont procédé à des opérations de déchaumage. La route départementale 313 a été fermée à la circulation pour des raisons de sécurité le temps de l'intervention qui a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers jusqu'à 20h30.



Le Boulay-Morin. Quatre hectares de chaume ont également été ravagés par un incendie en bordure de la RD 316. Les sapeurs-pompiers, appelés à intervenir à 17h42, ont déployé deux lances à incendie. Ils sont restés sur place jusqu'à 20h50.



Le Vieil-Evreux. Trente-trois sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19 heures, rue des Remparts où un feu de blé sur pied s'était déclaré. Une parcelle de six hectares a été détruite malgré les trois lances mises en action et les opérations de déchaumage.