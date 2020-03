15 interpellations en Seine-Maritime : un trafic de drogue démantelé à Petit-Quevilly

Lors de la perquisition de l’appartement qui sert de lieu de stockage, dans l’immeuble, 400 grammes de résine de cannabis et 1400€ en petites coupures sont saisis par les policiers.



Les mis en cause ont été longuement entendus, les enquêteurs cherchant à établir l’implication et le rôle de chacun dans ce trafic. Cinq consommateurs ont été laissés libres à l’issue de leur audition et cinq autres se sont vus délivrer une convocation devant le tribunal à une date ultérieure.



Quant aux cinq derniers, plus impliqués dans le trafic, ils ont été déférés ce vendredi matin devant un magistrat du parquet de Rouen.