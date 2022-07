15 hectares de blé, colza et chaume détruits par le feu à Mesnils-sur-Iton, dans l'Eure

Plusieurs parcelles de récoltes se sont enflammées, vers 18 heures, en bordure des routes départementales 55 et 140, au lieudit Manthelon .



Pour assurer l'extinction et stopper la propagation de l'incendie, les 35 sapeurs-pompiers mobilisés ont déployé plusieurs lances , notamment pour procéder au noyage des lisières. Ils ont par ailleurs utilisé des drones à des fins de reconnaissance aérienne et afin d'ajuster au mieux les moyens mis en oeuvre.



La RD 140 (axe Mesnils-sur-Iton - Conches-en-Ouche) a été fermée par les gendarmes pour des raisons de sécurité et afin de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers qui a duré jusqu'aux environs de 23 heures.