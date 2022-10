11 véhicules, dont des ambulances, entièrement brûlés cette nuit sur un parking à Grand-Quevilly

Le premier bilan a permis d’établir qu’au moins trois ambulances et huit autres véhicules étaient impactés par l’incendie qui a été éteint au moyen de deux lances. Tous ces véhicules, appartenant à des sociétés d'ambulances, ont été entièrement détruits et sont « non identifiables ». Quatre autres sont fortement endommagés, confirme une source policière.



Aucune victime n’est à déplorer.



Les premières investigations n'ont pas permis dans l'immédiat de déterminer l'origine du départ de feu.