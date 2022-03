10marsjelis : un ministre (de l’Éducation) et un académicien sont dans l’Eure ce jeudi

Mis en place dans les écoles, collèges et lycées en 2018, le quart d’heure lecture est un temps quotidien banalisé de 15 minutes consacré à une lecture personnelle ou collective, souligne le ministère de l’Éducation dans un communiqué.



Seuls le silence et la possession d’un livre sont nécessaires. Le texte lu est librement choisi par les élèves et/ou les enseignants. Ce dispositif vise à encourager la pratique quotidienne de la lecture et à développer intérêt et goût pour elle.



Le programme

L’arrivée du ministre à l’école élémentaire de Corneville-sur-Risle est prévue à 9h50.



• 10 h 00 : Lancement du quart d’heure lecture dans une classe de CP



• 10 h 25 : Lecture d’un texte par Jean-Michel Blanquer et Érik Orsenna à une classe de CM2