🔴 Urgent. La circulation interdite cette nuit sur le pont de Tancarville, en raison des vents violents

La préfecture de Seine-Maritime a pris, au milieu de la nuit de ce dimanche à lundi de nouvelles mesures de restrictions pour la circulation sur le pont de Tancarville.



De fortes rafales de vent sont enregistrées depuis la fin de soirée rendant particulièrement difficile et dangereuse la circulation sur le pont de Tancarville.



Aussi, pour cette raison de nouvelles dispositions ont été prises et applicables dès maintenant, précise la préfecture dans un communiqué.



La circulation est ainsi interdite temporairement sur le pont de Tancarville dans les deux sens pour les piétons, les deux roues, immatriculés ou non, les camping-cars, caravanes et véhicules attelés de remorque et les poids lourds.



Par ailleurs, conséquences possibles des vents violents, des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.