​Tous au jardin ! Rendez-vous à la Roseraie de Grand Quevilly le samedi 1er juin

Samedi 1ᵉʳ juin, la Ville de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) organise à la Roseraie un après-midi d'animations pour petits et grands autour de la nature. Cette année, l’événement se place sous le signe des 5 sens du jardin. Visite guidée de la Roseraie, ateliers, découverte des insectes et des oiseaux, grainothèque et bouturothèque, animation musicale… un programme complet d’animations gratuites est prévu de 14h à 18h.Avec « Tous au jardin ! », la Ville de Grand-Quevilly propose de jardiner durable et de partager ses connaissances avec des passionnés. C’est l’occasion de profiter d’animations conviviales à la Roseraie.Voici les activités de « Tous au Jardin ! » édition 2024 :➢ Dons de boutures par les jardiniers de la Ville➢ Présence de la grainothèque et de la bouturothèque➢ Atelier de fabrication d’hôtel à insectes➢ Balade commentée de la Roseraie par les jardiniers de la Ville afin de découvrir les secrets de la Roseraie et les différentes espèces de roses qui la composent. Gratuit, inscription conseillée sur : https://grandquevilly.fr/agendas/tous-au-jardin-2024/ ➢ Animation musicale proposée par l’École de musique de Grand-Quevilly (EmAG)➢ Découverte et initiation à la permaculture➢ Atelier créatif à l’aquarelle végétale➢ Parcours sensoriel➢ Jeu de piste dans la Roseraie… et bien d’autres activités à découvrir sur place.Toutes les activités de « Tous au jardin ! » sont en accès libre et gratuit. Cet événement s’inscrit dans le cadre de « Mon P’tit atelier de la COP 21 » de la Métropole Rouen Normandie.Source : ville de Grand-Quevilly