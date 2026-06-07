​Étretat : dix personnes piégées par la marée secourues par hélicoptère

Les promeneurs se sont retrouvés encerclés par la montée des eaux au Trou à l’homme - Photo Préfecture maritime
Dix personnes se sont retrouvées isolées par la marée dimanche après-midi à Étretat, en Seine-Maritime. Elles ont dû être hélitreuillées par un hélicoptère de la Marine nationale avant d’être prises en charge par les secours à terre.
Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg et de Gris-Nez ont été alertés en début d’après-midi au sujet d’un groupe de dix personnes bloquées par la montée des eaux.
Les difficultés de communication avec les victimes ne permettant pas de localiser précisément la zone de détresse, le CROSS Jobourg a engagé l’hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus afin d’effectuer des recherches aériennes.
Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg et de Gris-Nez ont été alertés en début d’après-midi au sujet d’un groupe de dix personnes bloquées par la montée des eaux.
Les difficultés de communication avec les victimes ne permettant pas de localiser précisément la zone de détresse, le CROSS Jobourg a engagé l’hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus afin d’effectuer des recherches aériennes.
Hélitreuillées au « Trou à l’homme »
Après localisation du groupe dans le secteur du « Trou à l’homme », à Étretat, le CROSS Gris-Nez a confirmé l’engagement du H160 pour mener l’opération de secours.
À son arrivée sur zone, l’équipage a identifié les dix personnes isolées par la marée et a procédé à leur hélitreuillage. Une fois ramenées à terre, elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant de pouvoir regagner leur domicile.
À son arrivée sur zone, l’équipage a identifié les dix personnes isolées par la marée et a procédé à leur hélitreuillage. Une fois ramenées à terre, elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant de pouvoir regagner leur domicile.
Prudence face aux marées
À la suite de cette intervention, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle plusieurs règles de prudence aux promeneurs et usagers du littoral :
* disposer d’un moyen de communication en état de marche ;
* conserver un repère visuel et identifier un point de repli vers la terre ferme ;
* consulter les prévisions météorologiques et les horaires de marée avant toute sortie ;
* se méfier de la brume et du brouillard ;
* éviter de s’engager sur l’estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux.
* disposer d’un moyen de communication en état de marche ;
* conserver un repère visuel et identifier un point de repli vers la terre ferme ;
* consulter les prévisions météorologiques et les horaires de marée avant toute sortie ;
* se méfier de la brume et du brouillard ;
* éviter de s’engager sur l’estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux.