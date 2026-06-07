​Étretat : dix personnes piégées par la marée secourues par hélicoptère

À la suite de cette intervention, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle plusieurs règles de prudence aux promeneurs et usagers du littoral :



* disposer d’un moyen de communication en état de marche ;

* conserver un repère visuel et identifier un point de repli vers la terre ferme ;

* consulter les prévisions météorologiques et les horaires de marée avant toute sortie ;

* se méfier de la brume et du brouillard ;

* éviter de s’engager sur l’estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux.

