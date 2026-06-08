Appeville-Annebault : un blessé grave dans une collision frontale route de Pont-Audemer

Un violent accident de la circulation s’est produit ce lundi 8 juin en milieu d’après-midi sur la route de Pont-Audemer, à Appeville-Annebault, dans l’Eure. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement.



Alertés à 15h22, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un face-à-face à forte cinétique entre une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire. À leur arrivée, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé de 53 ans, était incarcéré dans son habitacle.



Gravement blessé, il a été désincarcéré puis pris en charge par les secours avant d’être transporté, médicalisé, vers l’hôpital d’Elbeuf.