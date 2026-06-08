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Appeville-Annebault : un blessé grave dans une collision frontale route de Pont-Audemer


Lundi 8 Juin 2026 - 19:42

Un face-à-face entre une voiture et un utilitaire a fait trois blessés ce lundi après-midi à Appeville-Annebault. Un homme de 53 ans, grièvement touché et incarcéré dans son véhicule, a été évacué vers l’hôpital d’Elbeuf.




Appeville-Annebault : un blessé grave dans une collision frontale route de Pont-Audemer
Un violent accident de la circulation s’est produit ce lundi 8 juin en milieu d’après-midi sur la route de Pont-Audemer, à Appeville-Annebault, dans l’Eure. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Alertés à 15h22, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un face-à-face à forte cinétique entre une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire. À leur arrivée, le conducteur du véhicule léger, un homme âgé de 53 ans, était incarcéré dans son habitacle.

Gravement blessé, il a été désincarcéré puis pris en charge par les secours avant d’être transporté, médicalisé, vers l’hôpital d’Elbeuf.

Deux blessés légers dans l’utilitaire

Les deux occupants du véhicule utilitaire, le conducteur âgé de 21 ans et son passager de 40 ans, ont quant à eux été plus légèrement touchés. Ils ont été évacués vers le centre hospitalier de Pont-Audemer.

La circulation sur la RD130 a été interrompue durant l’intervention afin de permettre les opérations de secours et de sécurisation de la zone. Quatorze sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les gendarmes ont procédé aux constatations d’usage et devront déterminer les circonstances exactes de cette collision.

 




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