Une vague de froid va s’abattre sur la Normandie avec des températures négatives dans les prochains jours.



En Seine-Maritime, le préfet a annoncé ce vendredi soir le déclenchement, à compter de lundi 8 janvier, de l’alerte de niveau jaune « Temps froid » du plan hivernal.



De ce fait, des places d’hébergement supplémentaires vont être ouvertes à compter de lundi prochain et jusque vendredi 12 janvier. Ce dispositif pourra être prolongé si les conditions météorologiques annoncées, avec des températures ressenties autour de – 8°c, se poursuivaient au-delà du 12 janvier.



À Rouen :

• Ouverture du gymnase Catherine-Graindor, pour l’accueil des hommes isolés (70 places) avec mobilisation du dispositif mobilité de la Croix-Rouge permettant d’acheminer les personnes sur les gymnases ouverts.



Au Havre :

• Ouverture du gymnase Jacques-Monod, pour les personnes isolées (50 places).

• Élargissement des horaires de l'accueil de jour au Havre et extension des horaires de maraudes jusqu'à 23 heures.



À Dieppe :

• Extension des horaires d’accueil du CHRS Vauban.



Sur l’ensemble du département, en fonction du niveau d’occupation des dispositifs, des places hôtelières supplémentaires pourront également être ouvertes durant la période de déclenchement, sur le territoire de Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp.



Les équipes de la veille sociale (SIAO, accueils de jour, équipes mobiles, associations caritatives...) seront par ailleurs mobilisées pour repérer et orienter vers l’accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositifs.



« Ces ouvertures en lien avec une chute annoncée des températures viennent en complément de dispositifs déjà mis en place depuis plusieurs semaines », indique le préfecture.



Depuis le 1er novembre :

- 28 places supplémentaires d'hébergement en CHRS (6 Dieppe, 20 au Havre et 2 à Elbeuf) - Extension des horaires d'ouverture des accueils de jour à Rouen et à Dieppe

- Mise en place de maraudes supplémentaires à Dieppe.



Rappelons que depuis la mi-novembre le site Colette-Yver à Rouen a été ouvert pour les femmes, familles et enfants (90 places). Ce dispositif restera ouvert jusqu’au 31 mars 2024.