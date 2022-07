Yvetot - Rouen : touchée par la crise sanitaire, l’A150 retrouve son activité de 2019

Après une année 2020 particulièrement difficile, la reprise de la fréquentation a retrouvé un niveau de trafic d’avant crise sanitaire avec même, au terme de ce premier semestre, une progression de 5,5% pour les véhicules légers et de 7,5% pour les poids-lourds, comparé à 2019, confie Albéa



Traduite en nombre de véhicules, cette hausse correspond à un trafic variant aujourd’hui entre 11 000 et 13 000 véhicules légers et entre 1000 et 1200 poids lourds, en semaine.