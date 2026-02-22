Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

Ce samedi 21 février, la télésurveillance du domaine venait de détecter une intrusion lorsque la patrouille est arrivée sur place, vers 23 heures dans la rue du Point-du-Jour. À l’intérieur de la demeure, deux i!nconnus ont été aperçus. Ils se sont immédiatement échappés en direction de l’extérieur, laissant derrière elles un fourgon rempli d’objets dérobés.



L’un des suspects a été maîtrisé rapidement par les policiers et conduit au commissariat. L’autre a réussi à gagner la rue avant de prendre la direction de la gare d’Hardricourt, où il a finalement été interpellé quelques minutes plus tard.