Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient


Publié le Dimanche 22 Février 2026 à 13:56

Deux individus ont été arrêtés ce samedi soir après une effraction dans un manoir de Gaillon-sur-Montcient, proche de Meulan-en-Yvelines Les policiers les ont surpris alors qu’ils tentaient de fuir.



La véidosurveillance a signalé une intrusion dans la demeure, ce qui a permis aux policiers d'intervenir rapidement et d'interpeller deux intrus - Illustration DGPN
Ce samedi 21 février, la télésurveillance du domaine venait de détecter une intrusion lorsque la patrouille est arrivée sur place, vers 23 heures dans la rue du Point-du-Jour. À l’intérieur de la demeure, deux i!nconnus ont été aperçus. Ils se sont immédiatement échappés en direction de l’extérieur, laissant derrière elles un fourgon rempli d’objets dérobés.

L’un des suspects a été maîtrisé rapidement par les policiers et conduit au commissariat. L’autre a réussi à gagner la rue avant de prendre la direction de la gare d’Hardricourt, où il a finalement été interpellé quelques minutes plus tard.

Agés de 16 et 18 ans

Selon les premiers éléments, les mis en cause, placés en garde à vue pour tenative de cambriolage, sont deux hommes : un mineur de 16 ans domicilié à Rosny-sur-Seine, inconnu des services de police et de gendarmerie, et un majeur de 18 ans, sans domicile fixe, déjà défavorablement connu et inscrit au tableau des antécédents judiciaires (Taj). Le fourgon utilisé par le duo a été saisi, tout comme les biens retrouvés à l’intérieur.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir si d’autres vols similaires pourraient être liés aux deux interpellés.
 



