Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

Le suspect a été interpellé sans opposer de résistance - Illustration
Un témoin a donné l’alerte dimanche vers 17 heures en voyant un homme déambuler dans les ruies de Rambouillet en utilisant un aérosol et un briquet comme un « lance-flammes ». Quelques minutes plus tard, l'individu a rejoint la gare SNCF et a mis le feu à un boîtier électrique situé dans le passage souterrain. Le visionnage des images de la vidéosurveillance ont permis de confirmer les faits, précise une source policière.
Un train stoppé quelques minutes
Les policiers de Rambouillet ont procédé à l'interpellation du suspect alors que les sapeurs-pompiers intervenaient pour sécuriser les lieux. L’incident a entraîné l’immobilisation d’un train de la ligne N du Transilien pendant cinq minutes seulement.
L’auteur présumé avait également incendié une poubelle un peu plus tôt. Il s’agit d’un homme de 28 ans.
L’auteur présumé avait également incendié une poubelle un peu plus tôt. Il s’agit d’un homme de 28 ans.