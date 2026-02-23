Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

Un témoin a donné l’alerte dimanche vers 17 heures en voyant un homme déambuler dans les ruies de Rambouillet en utilisant un aérosol et un briquet comme un « lance-flammes ». Quelques minutes plus tard, l'individu a rejoint la gare SNCF et a mis le feu à un boîtier électrique situé dans le passage souterrain. Le visionnage des images de la vidéosurveillance ont permis de confirmer les faits, précise une source policière.