Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

Après des recherches dans le secteur, les policiers ont finalement interpellé l’auteur des violences, un jeune homme de 19 ans. Un second individu, âgé de 22 ans, soupçonné d’être impliqué dans le rodéo à moto, a également été arrêté.



La moto utilisée lors du rodéo a été saisie par les forces de l’ordre.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue afin de déterminer précisément les circonstances des faits et les éventuelles infractions retenues.

