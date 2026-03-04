Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé


Publié le Mercredi 4 Mars 2026 à 10:00



Illustration DGPN
Une opération de lutte contre les rodéos urbains a conduit à deux interpellations mardi en fin d’après-midi à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Les faits se sont produits vers 17h34, rue Henri-Becquerel, lors d’un contrôle mené par la brigade motorisée.

Au moment de l’intervention, un individu a pris la fuite et a bousculé d’un coup d’épaule un policier. Le fonctionnaire n’a pas chuté et n’a pas été blessé.

Deux suspects interpellés

Après des recherches dans le secteur, les policiers ont finalement interpellé l’auteur des violences, un jeune homme de 19 ans. Un second individu, âgé de 22 ans, soupçonné d’être impliqué dans le rodéo à moto, a également été arrêté.

La moto utilisée lors du rodéo a été saisie par les forces de l’ordre.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue afin de déterminer précisément les circonstances des faits et les éventuelles infractions retenues.
 



04/03/2026

Infoyvelines
