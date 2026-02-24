Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux


Publié le Mardi 24 Février 2026 à 19:06

La modernisation du tunnel de Chennevières à Jouars-Pöntchartrain (Yvelines)entre dans une phase décisive, avec deux séquences de fermetures continues qui impacteront fortement la circulation sur la RN12.



Les travaux engagés depuis août 2025 sur le tunnel de Chennevières, à Jouars-Pontchartrain, nécessitent des interventions lourdes sur les équipements de sécurité, la ventilation, les réseaux et les parois du tube.
Les travaux engagés depuis août 2025 sur le tunnel de Chennevières, à Jouars-Pontchartrain, nécessitent des interventions lourdes sur les équipements de sécurité, la ventilation, les réseaux et les parois du tube.
Du 23 au 27 février, puis du 2 au 6 mars 2026, des coupures totales, de jour comme de nuit, vont s’appliquer sur deux tronçons distincts entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux (Yvelines).

Deux périodes de fermeture en continu

Du lundi 23 février à 10h au vendredi 27 février à 16h
RN12 fermée dans le sens province → Paris
Entre Méré et Plaisir, sans interruption.

Du lundi 2 mars à 10h au vendredi 6 mars à 16h
RN12 fermée dans le sens Paris → province
Entre Plaisir et Neauphle-le-Vieux, 24h/24.

Ces fermetures s’ajoutent au dispositif habituel du chantier : coupures nocturnes de 22h à 5h, fermetures allongées et basculements de circulation selon l’avancée des opérations.

Objectif : accélérer la sécurisation du tunnel de Chennevières

Les travaux engagés depuis août 2025 sur le tunnel de Chennevières, à Jouars-Pontchartrain, nécessitent des interventions lourdes sur les équipements de sécurité, la ventilation, les réseaux et les parois du tube.

Selon les services de l’État, ces fermetures prolongées, bien que contraignantes, permettront de gagner près d’un an sur la durée totale du chantier et ainsi limiter les impacts durables sur la circulation.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

24/02/2026

Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

23/02/2026

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026

Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets

19/02/2026

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

14/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets

19/02/2026

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

23/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags