RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

Les travaux engagés depuis août 2025 sur le tunnel de Chennevières, à Jouars-Pontchartrain, nécessitent des interventions lourdes sur les équipements de sécurité, la ventilation, les réseaux et les parois du tube.



Selon les services de l’État, ces fermetures prolongées, bien que contraignantes, permettront de gagner près d’un an sur la durée totale du chantier et ainsi limiter les impacts durables sur la circulation.