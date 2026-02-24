RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

Les travaux engagés depuis août 2025 sur le tunnel de Chennevières, à Jouars-Pontchartrain, nécessitent des interventions lourdes sur les équipements de sécurité, la ventilation, les réseaux et les parois du tube.
Du 23 au 27 février, puis du 2 au 6 mars 2026, des coupures totales, de jour comme de nuit, vont s’appliquer sur deux tronçons distincts entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux (Yvelines).
Deux périodes de fermeture en continu
Du lundi 23 février à 10h au vendredi 27 février à 16h
RN12 fermée dans le sens province → Paris
Entre Méré et Plaisir, sans interruption.
Du lundi 2 mars à 10h au vendredi 6 mars à 16h
RN12 fermée dans le sens Paris → province
Entre Plaisir et Neauphle-le-Vieux, 24h/24.
Ces fermetures s’ajoutent au dispositif habituel du chantier : coupures nocturnes de 22h à 5h, fermetures allongées et basculements de circulation selon l’avancée des opérations.
RN12 fermée dans le sens province → Paris
Entre Méré et Plaisir, sans interruption.
Du lundi 2 mars à 10h au vendredi 6 mars à 16h
RN12 fermée dans le sens Paris → province
Entre Plaisir et Neauphle-le-Vieux, 24h/24.
Ces fermetures s’ajoutent au dispositif habituel du chantier : coupures nocturnes de 22h à 5h, fermetures allongées et basculements de circulation selon l’avancée des opérations.
Objectif : accélérer la sécurisation du tunnel de Chennevières
Les travaux engagés depuis août 2025 sur le tunnel de Chennevières, à Jouars-Pontchartrain, nécessitent des interventions lourdes sur les équipements de sécurité, la ventilation, les réseaux et les parois du tube.
Selon les services de l’État, ces fermetures prolongées, bien que contraignantes, permettront de gagner près d’un an sur la durée totale du chantier et ainsi limiter les impacts durables sur la circulation.
Selon les services de l’État, ces fermetures prolongées, bien que contraignantes, permettront de gagner près d’un an sur la durée totale du chantier et ainsi limiter les impacts durables sur la circulation.