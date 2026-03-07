Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

Les deux adolescents ont été plac és en garde à vue pour tenative de vol par effraction - Illustration DGPN
Les faits se sont produits vers 15h30, rue Lévitte. Une alerte émise par un système de télésurveillance signalait une tentative d’intrusion dans une habitation. Les policiers se sont rapidement rendus sur place.
À leur arrivée, deux individus prenaient la fuite. Les effectifs locaux ont toutefois réussi à les interpeller à proximité du pavillon.
Des tournevis sur eux
Lors de leur contrôle, les deux suspects, âgés de 17 ans, étaient porteurs de tournevis, des outils souvent utilisés pour forcer les accès lors de cambriolages.
Les deux adolescents ont été interpellés et placés à la disposition des services de police afin de poursuivre les investigations sur cette tentative de vol par effraction.
