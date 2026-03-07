Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage


Publié le Samedi 7 Mars 2026 à 12:36

Deux mineurs de 17 ans ont été interpellés vendredi après-midi à Croissy-sur-Seine (Yvelines) après une tentative de vol par effraction dans un pavillon.



Les deux adolescents ont été plac és en garde à vue pour tenative de vol par effraction - Illustration DGPN
Les deux adolescents ont été plac és en garde à vue pour tenative de vol par effraction - Illustration DGPN
Les faits se sont produits vers 15h30, rue Lévitte. Une alerte émise par un système de télésurveillance signalait une tentative d’intrusion dans une habitation. Les policiers se sont rapidement rendus sur place.

À leur arrivée, deux individus prenaient la fuite. Les effectifs locaux ont toutefois réussi à les interpeller à proximité du pavillon.

Des tournevis sur eux

Lors de leur contrôle, les deux suspects, âgés de 17 ans, étaient porteurs de tournevis, des outils souvent utilisés pour forcer les accès lors de cambriolages.

Les deux adolescents ont été interpellés et placés à la disposition des services de police afin de poursuivre les investigations sur cette tentative de vol par effraction.



EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

07/03/2026

Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

04/03/2026

Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto

04/03/2026

Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville

01/03/2026

Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville

27/02/2026

Yvelines. A Sartrouville, le médecin refuse de prolonger son arrêt de travail, il le menace de mort

26/02/2026

Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

25/02/2026

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

24/02/2026

Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

23/02/2026

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026

Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets

19/02/2026

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville

01/03/2026

Yvelines. Chanteloup-les-Vignes : deux interpellations après un rodéo urbain, un policier bousculé

04/03/2026

Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto

04/03/2026

Croissy-sur-Seine : deux adolescents interpellés après une tentative de cambriolage

07/03/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags