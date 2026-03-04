Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto

Les policiers de Mantes-la-Jolie et des Mureaux (Yvelines) sont intervenus mardi 24 février, en début de soirée, après le signalement d’un enlèvement a rue d’Ablemont, à Juziers. Le véhicule impliqué est rapidement revenu sur place, permettant aux policiers de procéder à l'interpellation de ses occupants.



Selon les premiers éléments recueillis, la victime expliquait que deux hommes avaient enfoncé la porte de son appartement pour récupérer une moto volée. L’adolescent assurait avoir été frappé puis embarqué de force dans leur véhicule. Il présentait des marques au cou et des douleurs diffuses. Sur désignation de la victime, les deux suspects étaient immédiatement placés en garde à vue.