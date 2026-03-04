Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : condamnés après l’enlèvement d’un adolescent à Juziers pour une histoire de moto


Publié le Mercredi 4 Mars 2026 à 08:17

Un adolescent de 17 ans a été enlevé et frappé à son domicile de Juziers avant d’être forcé à monter dans une voiture. Deux hommes ont été interpellés et condamnés en comparution immédiate.



Les deux hommes, condamnés à des peines de prison ferme, ont été conduits derrière les barreaux à l'issue de leur comparution immédiate devant le tribunal de Versailles - Illustration Adobe Stock
Les policiers de Mantes-la-Jolie et des Mureaux (Yvelines) sont intervenus mardi 24 février, en début de soirée, après le signalement d’un enlèvement a rue d’Ablemont, à Juziers. Le véhicule impliqué est rapidement revenu sur place, permettant aux policiers de procéder à l'interpellation de ses occupants.

Selon les premiers éléments recueillis, la victime expliquait que deux hommes avaient enfoncé la porte de son appartement pour récupérer une moto volée. L’adolescent assurait avoir été frappé puis embarqué de force dans leur véhicule. Il présentait des marques au cou et des douleurs diffuses. Sur désignation de la victime, les deux suspects étaient immédiatement placés en garde à vue.

Une “gifle” admise, l’enlèvement contesté

Lors de son audition, l’un des mis en cause indiquait que sa moto, remisée derrière l’immeuble, avait été volée puis retrouvée dégradée. Convaincu d’avoir identifié le voleur dans le même bâtiment, il disait avoir voulu “régler l’affaire à l’amiable”. Face à l’absence de réponse, il admettait avoir dégradé la porte pour entrer. Il reconnaissait également avoir donné “une gifle”, tout en restant flou sur l’enlèvement. Le second suspect confirmait les faits dans des termes similaires.

Direction la prison

Les mis en cause âgés de 24 et 29 ans et domiciliés à Juziers, sont connus au tableau des antécédents judiciaires (Taj). Le premier a été condamné  à 3 ans de prison dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans. Le second à 2 ans de prison ferme, avec révocation d’un sursis de 5 mois.

Les deux hommes ont été placés sous mandat de dépôt à l’issue de leur comparution immédiate au tribunal judiciaire de Versailles.
 




