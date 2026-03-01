Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville


Publié le Dimanche 1 Mars 2026 à 08:49

Trois adolescents ont été interpellés par la BAC alors qu’ils venaient d'introduire un colis à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM).



L’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM). - Illustration Google Maps
L’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM). - Illustration Google Maps
Un contrôle mené aux abords de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville (Yvelines) a permis d’intercepter trois adolescents repérés en train de rôder autour du bâtiment. Selon les informations recueillies, ils venaient de parachuter un colis par-dessus les clôtures, immédiatement récupéré par le personnel pénitentiaire.

Les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus immédiatement et ont procédé à l’interpellation du trio. Les mineurs, âgés de 16 et 17 ans, ont été placés en garde à vue pour introduction d’objet prohibé en détention.
Le contenu précis du colis n’a pas été communiqué.
 




