Yvelines : trois interpellations après le parachutage d'un colis vers l’EPM de Porcheville

Un contrôle mené aux abords de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville (Yvelines) a permis d’intercepter trois adolescents repérés en train de rôder autour du bâtiment. Selon les informations recueillies, ils venaient de parachuter un colis par-dessus les clôtures, immédiatement récupéré par le personnel pénitentiaire.
Les policiers de la brigade anticriminalité sont intervenus immédiatement et ont procédé à l’interpellation du trio. Les mineurs, âgés de 16 et 17 ans, ont été placés en garde à vue pour introduction d’objet prohibé en détention.
Le contenu précis du colis n’a pas été communiqué.
