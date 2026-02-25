Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

Guidés par le signalement transmis par l’opérateur de télésurveillance, les fonctionnaires de police secours ont rapidement localisé les suspects en gare de Marly-le-Roi. Une palpation de sécurité a permis de découvrir sur eux des objets bien compromettants à savoir une cagoule, un brise-vitre, un tournevis ainsi que plusieurs paires de gants. Autrement dit, tout l’attirail du parfait cambrioleur.



Les deux adolescents, âgés de 15 ans, ont été interpellés et conduits au commissariat pour la suite des investigations.