Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

Les deux adolescents étaient en possession, lors de leur arrestation, du parfait agttiral du cambrioleur - Illustration
Deux adolescents de 15 ans ont été interpellés après avoir tenté de s’introduire dans un pavillon de Marly-le-Roi, mardi en milieu de matinée. La télésurveillance a permis une intervention rapide des policiers.
Selon une source policière, la tentative de cambriolage a été interrompue par le déclenchement de la sirène du système d’alarme. Les deux jeunes ont alors pris la fuite à pied.
Arrêtés avec des objets compromettants
Guidés par le signalement transmis par l’opérateur de télésurveillance, les fonctionnaires de police secours ont rapidement localisé les suspects en gare de Marly-le-Roi. Une palpation de sécurité a permis de découvrir sur eux des objets bien compromettants à savoir une cagoule, un brise-vitre, un tournevis ainsi que plusieurs paires de gants. Autrement dit, tout l’attirail du parfait cambrioleur.
Les deux adolescents, âgés de 15 ans, ont été interpellés et conduits au commissariat pour la suite des investigations.
