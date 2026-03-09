Yvelines : surpris dans un véhicule volé, il s'enfuit et se jette dans la Bièvre à Jouy-en-Josas

Surpris par les policiers en train de monter dans une voiture volée, garée rue de la Libération, il prend la fuite à pied avant de se jeter dans la rivière pour leur échapper - Illustration Google Maps
Dimanche vers 8 h 25, les policiers avaient mis en place une surveillance autour d’un Toyota Rav4 signalé volé, stationné rue de la Libération à Jouy-en-Josas (Yvelines).
Un individu s’est alors présenté et est monté à bord du véhicule. À la vue des forces de l’ordre, il a immédiatement pris la fuite, poursuivi à pied par les policiers.
Il se jette dans le canal pour échapper aux policiers
Dans sa tentative de fuite, l’homme a finalement sauté dans le canal de la Bièvre. Mais une fois dans l’eau, il s’est retrouvé en difficulté et n’est pas parvenu à regagner la berge par ses propres moyens.
Les policiers sont alors intervenus pour le hisser hors de l’eau. L’individu, âgé de 44 ans et domicilié à Vélizy-Villacoublay, n’a pas été blessé.
Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour recel de véhicule volé. Les vérifications ont permis d’établir qu’il n’était pas connu du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
