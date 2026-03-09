Connectez-vous S'inscrire
Yvelines : surpris dans un véhicule volé, il s'enfuit et se jette dans la Bièvre à Jouy-en-Josas


Publié le Lundi 9 Mars 2026 à 11:12

Un homme de 44 ans a été interpellé dimanche matin à Jouy-en-Josas après avoir pris place dans un véhicule déclaré volé. En tentant d’échapper aux policiers, il s’est jeté dans le canal de la Bièvre avant d’être secouru puis placé en garde à vue.



Dimanche vers 8 h 25, les policiers avaient mis en place une surveillance autour d’un Toyota Rav4 signalé volé, stationné rue de la Libération à Jouy-en-Josas (Yvelines).

Un individu s’est alors présenté et est monté à bord du véhicule. À la vue des forces de l’ordre, il a immédiatement pris la fuite, poursuivi à pied par les policiers.

Il se jette dans le canal pour échapper aux policiers

Dans sa tentative de fuite, l’homme a finalement sauté dans le canal de la Bièvre. Mais une fois dans l’eau, il s’est retrouvé en difficulté et n’est pas parvenu à regagner la berge par ses propres moyens.

Les policiers sont alors intervenus pour le hisser hors de l’eau. L’individu, âgé de 44 ans et domicilié à Vélizy-Villacoublay, n’a pas été blessé.

Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour recel de véhicule volé. Les vérifications ont permis d’établir qu’il n’était pas connu du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).



