Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville


Publié le Vendredi 27 Février 2026 à 11:11

Une adolescente a alerté les forces de l’ordre après avoir surpris deux intrus chez elle. Les auteurs ont été arrêtés quelques minutes plus tard.



Les cambrioleurs ont brisé une vitre pour pénétrer à l'intérieur du pavillon - Illustration Pixabay
Les cambrioleurs ont brisé une vitre pour pénétrer à l'intérieur du pavillon - Illustration Pixabay
Les faits se sont déroulés jeudi, en milieu d’après-midi,  à L'Étang-la-Ville (Yvelines). À l’intérieur d'un pavillon familial, situé à proximité de la voie ferrée et de la forêt de Marly, une jeune fille de 17 ans constate avec frayeur que deux individus viennent d’entrer par effraction dans l'habitation, après avoir brisé une vitre, relate une source policière. L'adolescente se réfugie aussitôt dans une chambre avec son frère de 13 ans, tandis que les intrus font du bruit au rez-de-chaussée, cassant notamment des verres.

Rattrapés dans leur fuite

Lorsque les deux cambrioleurs prennent la fuite par l’arrière de la maison, la victime prévient immédiatement le 17 (Police secours). Un équipage de la BAC (brigade anticriminalité) se déploie rapidement dans le secteur et parvient à interpeller deux jeunes hommes de 18 ans. Les suspects ont été placés en garde à vue pour vol par effraction. 
 



EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville

27/02/2026

Yvelines. A Sartrouville, le médecin refuse de prolonger son arrêt de travail, il le menace de mort

26/02/2026

Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

25/02/2026

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

24/02/2026

Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

23/02/2026

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026

Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets

19/02/2026

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

14/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

RN12 : deux fermetures prolongées programmées entre Méré, Plaisir et Neauphle-le-Vieux

24/02/2026

Yvelines. Equipés comme de vrais cambrioleurs, deux adolescents interpellés à Marly-le-Roi

25/02/2026

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines : interpellé après avoir incendié un boîtier électrique à la gare SNCF à Rambouillet

23/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags