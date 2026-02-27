Yvelines. Les cambrioleurs n'étaient pas seuls dans le pavillon à L’Étang-la-Ville

Les faits se sont déroulés jeudi, en milieu d’après-midi, à L'Étang-la-Ville (Yvelines). À l’intérieur d'un pavillon familial, situé à proximité de la voie ferrée et de la forêt de Marly, une jeune fille de 17 ans constate avec frayeur que deux individus viennent d’entrer par effraction dans l'habitation, après avoir brisé une vitre, relate une source policière. L'adolescente se réfugie aussitôt dans une chambre avec son frère de 13 ans, tandis que les intrus font du bruit au rez-de-chaussée, cassant notamment des verres.
Rattrapés dans leur fuite
Lorsque les deux cambrioleurs prennent la fuite par l’arrière de la maison, la victime prévient immédiatement le 17 (Police secours). Un équipage de la BAC (brigade anticriminalité) se déploie rapidement dans le secteur et parvient à interpeller deux jeunes hommes de 18 ans. Les suspects ont été placés en garde à vue pour vol par effraction.