Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules

Au cours de sa tentative pour échapper aux policiers, le conducteur a d’abord percuté un véhicule stationné. Au moment de l’interpellation, il a également heurté un véhicule administratif de police, endommageant la porte arrière.



L’homme a finalement été maîtrisé et interpellé sur place par les policiers.



Le conducteur, un homme de 44 ans domicilié à Épône, a été ramené au commissariat de Mantes-la-Jolie où il a été placé en garde à vue. Aucune personne n’a été blessée lors de l’intervention.