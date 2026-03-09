Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules


Publié le Lundi 9 Mars 2026 à 10:13

Un refus d’obtempérer s’est produit dimanche en début de soirée à Gargenville, dans les Yvelines. Un automobiliste a tenté d’échapper aux policiers avant d’être finalement interpellé.



L'automobiliste a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie - Illiustration
L'automobiliste a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie - Illiustration
Les faits se sont déroulés ce dimanche peu avant 19h30 rue Gabriel-Péri à Gargenville. Des fonctionnaires en civil de la brigade anticriminalité (BAC), alors en surveillance dans la commune, ont voulu contrôler un véhicule de marque Dacia. Le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.

Deux véhicules endommagés

Au cours de sa tentative pour échapper aux policiers, le conducteur a d’abord percuté un véhicule stationné. Au moment de l’interpellation, il a également heurté un véhicule administratif de police, endommageant la porte arrière.

L’homme a finalement été maîtrisé et interpellé sur place par les policiers.

Le conducteur, un homme de 44 ans domicilié à Épône, a été ramené au commissariat de Mantes-la-Jolie où il a été placé en garde à vue. Aucune personne n’a été blessée lors de l’intervention.



