Yvelines. Refus d’obtempérer à Gargenville : un automobiliste percute deux véhicules

Les faits se sont déroulés ce dimanche peu avant 19h30 rue Gabriel-Péri à Gargenville. Des fonctionnaires en civil de la brigade anticriminalité (BAC), alors en surveillance dans la commune, ont voulu contrôler un véhicule de marque Dacia. Le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.
Deux véhicules endommagés
Au cours de sa tentative pour échapper aux policiers, le conducteur a d’abord percuté un véhicule stationné. Au moment de l’interpellation, il a également heurté un véhicule administratif de police, endommageant la porte arrière.
L’homme a finalement été maîtrisé et interpellé sur place par les policiers.
Le conducteur, un homme de 44 ans domicilié à Épône, a été ramené au commissariat de Mantes-la-Jolie où il a été placé en garde à vue. Aucune personne n’a été blessée lors de l’intervention.
