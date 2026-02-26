Yvelines. A Sartrouville, le médecin refuse de prolonger son arrêt de travail, il le menace de mort

Un homme de 32 ans a été interpellé après avoir proféré des menaces de mort contre un médecin de 63 ans, mercredi rue Brulay à Sartrouville. Les faits ont éclaté lorsque le praticien a refusé de prolonger son arrêt de travail.
Selon les premiers éléments recueillis, le patient venu consulter a perdu son sang-froid au moment où le médecin lui a signifié son refus. Les menaces auraient été directes et explicites, visant personnellement le praticien.
Placé en garde à vue
Alertés, les policiers de la brigade anticriminalité (-Bac) sont intervenus rapidement au cabinet du praticien et ont procédé à l’interpellation de l’auteur présumé sans incident. Aucun blessé n’est à déplorer.
Le médecin a indiqué son intention de déposer plainte. L’homme de 32 ans a été placé en garde à vue pour menace de mort sur personne chargée d'une mission de service public.
