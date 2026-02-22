Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte


Publié le Dimanche 22 Février 2026 à 11:14

Une nonagénaire de Maisons-Laffitte a tenu tête à un individu se faisant passer pour policier et venu examiner ses bijoux. Le jeune homme a pris la fuite avant d’être interpellé à la gare quelques minutes plus tard.



Régulièrement la Police nationale met en garde sur ses réseaux sociaux les potentielles victimes d'arnaque aux faux policiers - Photo PN67
Régulièrement la Police nationale met en garde sur ses réseaux sociaux les potentielles victimes d'arnaque aux faux policiers - Photo PN67
Cette tentative de vol par fausse qualité sur une personne vulnérable a eu lieu ce samedi en début d'après-midi. Une femme de 92 ans a été confrontée à un faux policier venu sonner à sa porte. L’homme s’est présenté comme fonctionnaire de la Police nationale et a exigé de voir les bijoux de la nonagénaire, qu’il a photographiés avant de prétendre devoir les « emmener » pour vérification.

La victime a aussitôt flairé la supercherie et annoncé qu’elle contactait les véritables policiers. Le visiteur a alors pris la fuite sans rien dérober.

Interpellé aux abords de la gare

Grâce aux images de vidéoprotection et au signalement précis, les effectifs ont rapidement repéré le suspect dans les abords de la gare de Maisons-Laffitte. Il a été interpellé et placé en garde à vue. L’individu, âgé de 18 ans et domicilié à Mantes-la-Jolie, est inconnu au tableau des antécédéents judicaires (Taj).

La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines rappelle que les policiers ne procèdent jamais à des vérifications de bijoux ou d’objets de valeur à domicile.
En cas de doute, il est recommandé de ne jamais laisser entrer un inconnu et d’appeler immédiatement le 17.




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Yvelines. Deux jeunes cambrioleurs surpris dans un manoir à Gaillon-sur-Montcient

22/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026

Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets

19/02/2026

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026

Vigilance orange : jusqu’à 5 cm de neige dans les Yvelines ce dimanche

14/02/2026

Yvelines : coup de filet des gendarmes après une tentative de vol de métaux à Saint-Germain-la-Grange

14/02/2026

Houilles : quatre jeunes interpellés après l’extorsion d’une trottinette

14/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Leur voiture finit sur le toit après un refus d'obtempérer à Buchelay

05/02/2026

Interpellé pour rébellion après des violences sur des agents de la sûreté ferroviaire à Vaux-sur-Seine

02/02/2026

Yvelines. Tentative de vol par effraction à Houilles : deux suspects interpellés en flagrant délit

02/02/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines. Un ado séquestré, humilié et torturé pour une PS5 : les auteurs sont en prison

17/02/2026

Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets

19/02/2026

Yvelines. Des policiers visés par des tirs de mortiers après un refus d'obtempérer à Trappes

19/02/2026

Yvelines : une mandataire de justice frappée au ventre par un homme armé d’un cutter

19/02/2026

Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

22/02/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags