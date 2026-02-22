Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

Publié le Dimanche 22 Février 2026 à 11:14

Une nonagénaire de Maisons-Laffitte a tenu tête à un individu se faisant passer pour policier et venu examiner ses bijoux. Le jeune homme a pris la fuite avant d’être interpellé à la gare quelques minutes plus tard.



Cette tentative de vol par fausse qualité sur une personne vulnérable a eu lieu ce samedi en début d'après-midi. Une femme de 92 ans a été confrontée à un faux policier venu sonner à sa porte. L’homme s’est présenté comme fonctionnaire de la Police nationale et a exigé de voir les bijoux de la nonagénaire, qu’il a photographiés avant de prétendre devoir les « emmener » pour vérification.



La victime a aussitôt flairé la supercherie et annoncé qu’elle contactait les véritables policiers. Le visiteur a alors pris la fuite sans rien dérober.

Interpellé aux abords de la gare Grâce aux images de vidéoprotection et au signalement précis, les effectifs ont rapidement repéré le suspect dans les abords de la gare de Maisons-Laffitte. Il a été interpellé et placé en garde à vue. L’individu, âgé de 18 ans et domicilié à Mantes-la-Jolie, est inconnu au tableau des antécédéents judicaires (Taj).



La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines rappelle que les policiers ne procèdent jamais à des vérifications de bijoux ou d’objets de valeur à domicile.

En cas de doute, il est recommandé de ne jamais laisser entrer un inconnu et d’appeler immédiatement le 17.





EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter