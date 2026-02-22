Yvelines. A 92 ans, elle tient tête au faux policier et déjoue une tentative de vol à Maisons-Laffitte

Régulièrement la Police nationale met en garde sur ses réseaux sociaux les potentielles victimes d'arnaque aux faux policiers - Photo PN67
Cette tentative de vol par fausse qualité sur une personne vulnérable a eu lieu ce samedi en début d'après-midi. Une femme de 92 ans a été confrontée à un faux policier venu sonner à sa porte. L’homme s’est présenté comme fonctionnaire de la Police nationale et a exigé de voir les bijoux de la nonagénaire, qu’il a photographiés avant de prétendre devoir les « emmener » pour vérification.
La victime a aussitôt flairé la supercherie et annoncé qu’elle contactait les véritables policiers. Le visiteur a alors pris la fuite sans rien dérober.
Interpellé aux abords de la gare
Grâce aux images de vidéoprotection et au signalement précis, les effectifs ont rapidement repéré le suspect dans les abords de la gare de Maisons-Laffitte. Il a été interpellé et placé en garde à vue. L’individu, âgé de 18 ans et domicilié à Mantes-la-Jolie, est inconnu au tableau des antécédéents judicaires (Taj).
La direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines rappelle que les policiers ne procèdent jamais à des vérifications de bijoux ou d’objets de valeur à domicile.
En cas de doute, il est recommandé de ne jamais laisser entrer un inconnu et d’appeler immédiatement le 17.
