L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville


Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 à 08:29

Une patrouille de la BAC a intercepté à l’issue d’une course-poursuite, dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste qui refusait de s’arrêter malgré les injonctions des policiers.



Illustration Adobe stock
Les faits se sont déroulés peu après minuit dans le secteur de la rue des Érables, à Gargenville (Yvelines). Un équipage de la brigade anticriminalité signale alors un refus d’obtempérer de la part du conducteur d’une Renault Clio. L’automobiliste prend la fuite et enchaîne les rues des Merisiers, des Prés l’Abbé, puis l’avenue Paul-Valéry avant de poursuivre sa course rue d’Hanneucourt.

Interpellation en moins de dix minutes

Quelques minutes plus tard, la BAC déclenche le dispositif DIVA pour tenter de stopper le véhicule en crevant ses pneus. L’homme finit par être maîtrisé, rue des Campanules, sans incident. Aucun blessé n’est à déplorer et les véhicules de police n’ont subi aucun dommage.

Le chauffard a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie



