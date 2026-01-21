Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 à 08:29

Une patrouille de la BAC a intercepté à l’issue d’une course-poursuite, dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste qui refusait de s’arrêter malgré les injonctions des policiers.

En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026