Yvelines : surpris en pleine nuit à Satrouville avec de la résine de cannabis et des liasses de billets


Publié le Jeudi 19 Février 2026 à 19:08

Une patrouille est tombée, en milieu de la nuit, sur un duo particulièrement peu discret : l’un manipulait une plaquette de cannabis, l’autre une liasse de billets. La suite a été immédiate.



Le dealer a été surpris dans sa voiture, au milieu de la nuit, en pleine transaction avec un consommateur. Les deux ont été interpellés par un équipage de police - Illustration
La scène se déroule le 28 janvier dernier un peu avant minuit, à Sartrouville (Yvelines). Un équipage de police secours remarque une Opel Corsa immobilisée sur la voie de gauche, moteur tournant. En s’approchant, les policiers aperçoivent le conducteur manipulant une plaquette de résine de cannabis tandis que son passager tient en main une liasse de billets.

413 g de résine et plus de 600€ saisis

Les deux hommes sont interpellés sans difficulté. La fouille du véhicule et des deux occupants permet de découvrir plusieurs plaquettes de résine de cannabis pour un total de 413 g, ainsi que 280 euros sur le conducteur. Le passager, présenté comme un client, est porteur de 325 euros. Les perquisitions effectuées à Vitry-sur-Seine et Sartrouville ne donnent rien de plus.

En garde à vue, le conducteur, âgé de 33 ans et domicilié à Marcoussis, reconnaît effectuer « deux à trois livraisons par semaine  depuis décembre » pour le compte d’un ami dont il refuse de donner l’identité, contre une simple indemnisation pour l’essence. Le passager, 20 ans, habitant Sartrouville, admet avoir acheté et consommé du cannabis via Whatsapp.

Des sanctions immédiates

Le conducteur âgé de 33 ans a été déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabité (plaider-coupable). Le passager et client âgé de 20 ans a fait l’objet d’une composition pénale incluant un stage à ses frais sur les stupéfiants.



Vous pouvez réagir à cet article

