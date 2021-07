Yvelines : la moto percute un panneau de signalisation à l’Étang-la-Ville, un blessé grave

Un accident grave de la circulation sanest produit dans la soirée d’hier, vendredi, vers 21 heures, sur la D161 au niveau de l’Étang-la-Ville, près de Saint-Germain-en-Laye.



Selon les premiers éléments, un motard, seul en cause, a perdu le contrôle de son engin et a percuté un panneau de signalisation.



Grièvement blessé, l’homme âgé de 34 ans et domicilié à Rueil-Malmaison, a été pris en charge par une équipe médicale du SAMU. Il a été transporté, avec un pronostic vital engagé, à l’hôpital Percy à Clamart (Hauts-de-Seine).