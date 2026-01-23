Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

Vendeur et client ont été interpellés après une transaction sur un point de deal surveillé par la police - Illustration Adobe Stock
Les policiers de Conflans-Sainte-Honorine observaient un point de deal à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) lorsqu’une transaction a été repérée. L’acheteur, contrôlé aussitôt après l’échange, a confirmé les faits lors de son audition.
Le vendeur, un homme de 24 ans, était interpellé dans la foulée. La fouille permettait de découvrir 34 grammes de résine de cannabis conditionnés en sachets.
Le vendeur condamné en comparution immédiate
Face aux enquêteurs, le mis en cause refusait de répondre aux questions relatives au trafic et ne fournissait pas les codes de déverrouillage de son téléphone. Déjà en récidive légale, il était présenté en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Versailles.
Il a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Une précédente peine a été partiellement révoquée à hauteur de quatre mois. Le téléphone et l’argent saisis ont été confisqués. L’homme se voit également interdire de paraître à Carrières-sous-Poissy pendant trois ans.
L'acheteur, un homme de 54 ans a écopé quant à lui d’une ordonnance pénale de 700 euros.
