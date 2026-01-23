 >
Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
Météo des Yvelines
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme


Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 à 17:55

Une surveillance discrète mise en place par les policiers a permis de mettre au jour une transaction de stupéfiants à Carrières-sous-Poissy. L’acheteur et le vendeur ont été interpellés, ce dernier écopant d’une peine de prison ferme en comparution immédiate.



Vendeur et client ont été interpellés après une transaction sur un point de deal surveillé par la police - Illustration Adobe Stock
Vendeur et client ont été interpellés après une transaction sur un point de deal surveillé par la police - Illustration Adobe Stock
Les policiers de Conflans-Sainte-Honorine observaient un point de deal à Carrières-sous-Poissy (Yvelines) lorsqu’une transaction a été repérée. L’acheteur, contrôlé aussitôt après l’échange, a confirmé les faits lors de son audition.
Le vendeur, un homme de 24 ans, était interpellé dans la foulée. La fouille permettait de découvrir 34 grammes de résine de cannabis conditionnés en sachets.

Le vendeur condamné en comparution immédiate

Face aux enquêteurs, le mis en cause refusait de répondre aux questions relatives au trafic et ne fournissait pas les codes de déverrouillage de son téléphone. Déjà en récidive légale, il était présenté en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Versailles.
Il a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Une précédente peine a été partiellement révoquée à hauteur de quatre mois. Le téléphone et l’argent saisis ont été confisqués. L’homme se voit également interdire de paraître à Carrières-sous-Poissy pendant trois ans.

L'acheteur, un homme de 54 ans a écopé quant à lui d’une ordonnance pénale de 700 euros.
 



Vous pouvez réagir à cet article

En ce moment | En Une | UNE.2 | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

index.php?action=html

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

23/01/2026

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville

13/01/2026

Neige : les transports scolaires de nouveau suspendus mercredi dans les Yvelines

06/01/2026

Circulation restreinte et vitesse abaissée en Île-de-France : des mesures exceptionnelles jusqu’à mardi matin

05/01/2026

Le plan grand froid déclenché dans les Yvelines : 50 places d’accueil supplémentaires ouvertes

28/12/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Croissy-sur-Seine : un appel à témoins lancé par la police

26/12/2025

Yvelines. Un incendiaire de poubelle attrapé par des témoins au Pecq

26/12/2025

Yvelines. Menacé avec une arme factice lors d’un différend entre voisins à Verneuil-sur-Seine

24/12/2025
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les articles les + lus

Yvelines : un conducteur de 38 ans interpellé après un refus d’obtempérer et une course-poursuite à Gargenville

21/01/2026

Yvelines. Interpellé sur un point de deal à Carrières-sous-Poissy, un trafiquant écope de 10 mois ferme

23/01/2026

Yvelines : un jeune automobiliste arrêté par la police lors d'une livraison de drogue à Poissy

23/01/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags