Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme


Publié le Lundi 8 Septembre 2025 à 14:59

Un habitant de Mantes-la-Jolie, âgé de 24 ans, au volant d’un 4x4 volé, a été interpellé après une course-poursuite sur l’A13 dans la nuit de mercredi dernier. Il vient d'être condamné à 18 mois de prison ferme.



Illustration DGPN
Illustration DGPN
Une voiture signalée volée, un Toyota RAV 4, a été repérée à Mantes-la-Jolie (Yvelines) circulant en direction de Limay le mercredi 3 septembre, vers 2 heures du matin. 

Deux équipages de la brigade anticriminalité (BAC) locale ont tenté d’intercepter le véhicule, mais son conducteur a pris la fuite sur la rocade avant d’emprunter l’autoroute A13 en direction de Paris.

Perte de contrôle au niveau de Vaucresson

La course s’est terminée à hauteur de la sortie Vaucresson, lorsque l’automobiliste a perdu le contrôle et percuté du mobilier urbain. Le véhicule s’est immobilisé. Un des équipages de la BAC, surpris par la présence de liquides sur la chaussée, n’a pu éviter une légère collision avec le 4x4.

Yvelines. Course-poursuite sur l'A13 après un refus d'obtempérer : la voiture était signalée volée

Le conducteur, âgé de 24 ans et domicilié à Mantes-la-Jolie, déjà connu des services de police pour des faits liés aux automobiles et aux délits routiers, a été interpellé et placé en garde à vue.

Condamné à 18 mois ferme

En garde à vue, il a reconnu les faits reprochés mais a refusé de fournir le code de déverrouillage de son téléphone. Présenté au tribunal judiciaire de Versailles, il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.

La peine est assortie de l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant six mois, ainsi que d’une amende de 300 € pour vitesse excessive.







