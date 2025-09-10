Yvelines. Interpellé sur l’A13 au volant d’un véhicule volé, il écope de 18 mois de prison ferme

A lire aussi

La course s’est terminée à hauteur de la sortie Vaucresson, lorsque l’automobiliste a perdu le contrôle et percuté du mobilier urbain. Le véhicule s’est immobilisé. Un des équipages de la BAC, surpris par la présence de liquides sur la chaussée, n’a pu éviter une légère collision avec le 4x4.Le conducteur, âgé de 24 ans et domicilié à Mantes-la-Jolie, déjà connu des services de police pour des faits liés aux automobiles et aux délits routiers, a été interpellé et placé en garde à vue.