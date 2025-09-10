Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée

Un automobiliste circulant à bord d’un Toyota Highlander, seul à bord, a refusé de s’arrêter lors d’un contrôle. Le véhicule a pris la direction de l’autoroute A13, poursuivi par les policiers. À la jonction avec l’A12, le conducteur a soudainement perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est immobilisé sur la chaussée.



L’homme, âgé de 26 ans, a pu être immédiatement interpellé, sans qu’aucun fonctionnaire ne soit blessé.