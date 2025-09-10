Connectez-vous S'inscrire
Yvelines. Course-poursuite sur l’A13 après un refus d’obtempérer : la voiture était signalée volée


Publié le Mercredi 3 Septembre 2025 à 09:26

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h40, les policiers ont été confrontés à un refus d’obtempérer à Limay (Yvelines).



Le conducteur a refusé de s’arrêter à un contrôle à Limay - illustration
Un automobiliste circulant à bord d’un Toyota Highlander, seul à bord, a refusé de s’arrêter lors d’un contrôle. Le véhicule a pris la direction de l’autoroute A13, poursuivi par les policiers. À la jonction avec l’A12, le conducteur a soudainement perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est immobilisé sur la chaussée.

L’homme, âgé de 26 ans, a pu être immédiatement interpellé, sans qu’aucun fonctionnaire ne soit blessé.

Voiture volée

Les vérifications ont révélé que le véhicule avait été signalé volé le 24 août dernier en Seine-et-Marne. L’automobiliste a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et recel de véhicule volé. 







