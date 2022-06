Yvelines. Il filmait une jeune femme qui se déshabillait dans le vestiaire de la piscine

L’homme a été aperçu alors qu’il quittait les lieux au volant de son véhicule Renault Espace. Il a été rapidement identifié grâce à sa plaque d’immatriculation.



Un équipage s’est rendu à son domicile, à Mesnil-le-Roi, mais en son absence les policiers ont pris contact avec sa famille qui a indiqué ignorer où il se trouvait à ce moment précis.



Se sachant recherché, le mis en cause s’est finalement présenté peu avant 21h30 au commissariat de Sartrouville et a été placé en garde à vue.



Domiciliée a Saint-Germain-en-Laye, la victime, non blessée, a déposé plainte.