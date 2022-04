Une voiture s’enflamme sur les Hauts-Rouen : le feu éteint par seize sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce lundi soir peu après 20 heures pour éteindre un feu de voiture, place Alfred-de-Musset, sur les hauts de Rouen. L’incendie menaçait de se propager à un magasin situé à proximité. Il a été circonscrit au moyen d’une lance.



Le commerce n’a finalement pas été impacté et aucune victime n’est à déplorer.



Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



L’origine du départ de feu est inconnue.