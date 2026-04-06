Une vingtaine de promeneurs piégés par la marée au pied des falaises à Étretat

SEINE-MARITIME

A quelques minutes d'intervalle, deux groupes de promeneurs ont été piégés par la marée ce lundi à Étretat, en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers, appuyés par l’hélicoptère Dragon 76, ont permis de sécuriser l’ensemble des personnes, dont dix touristes étrangers récupérés indemnes.