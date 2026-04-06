Une vingtaine de promeneurs piégés par la marée au pied des falaises à Étretat

Des moyens adaptés ont été déployés pour porter assistance aux promeneiurs piégés par la marée montante - Illustration Adobe Stock
Deux interventions quasi simultanées ont mobilisé les secours ce lundi de Pâques en fin de matinée à Étretat, en Seine-Maritime. À quelques dizaines de minutes d’intervalle, deux groupes distincts de promeneurs se sont retrouvés piégés par la marée montante au pied des falaises, dans des secteurs différents du littoral.
Au total, une vingtaine de personnes ont été concernées par ces opérations de secours en milieu aquatique, nécessitant l’engagement de moyens terrestres et aériens, dont l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76, basé près du Havre.
Au total, une vingtaine de personnes ont été concernées par ces opérations de secours en milieu aquatique, nécessitant l’engagement de moyens terrestres et aériens, dont l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76, basé près du Havre.
Reconnaissance aérienne à la Porte d’Amont
La première intervention s’est déroulée vers 11h30, au niveau de la Porte d’Amont, lieudit « le Chaudron ». À l’arrivée des secours, dix personnes étaient bloquées en pied de falaise, isolées par la marée.
Une reconnaissance aérienne a été effectuée à l’aide de Dragon 76, avec à bord un sauveteur aquatique héliporté. Cinq sapeurs-pompiers et trois engins ont été engagés, en lien avec la gendarmerie. Selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) les personnes en difficulté ont pu finalement regagner la plage par leurs propres moyens.
Une reconnaissance aérienne a été effectuée à l’aide de Dragon 76, avec à bord un sauveteur aquatique héliporté. Cinq sapeurs-pompiers et trois engins ont été engagés, en lien avec la gendarmerie. Selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) les personnes en difficulté ont pu finalement regagner la plage par leurs propres moyens.
Dix autres personnes secourues au « Trou à l’homme »
Moins d’une heure plus tard, à 12h08, une seconde intervention était déclenchée au lieudit « le Trou à l’homme », toujours à Étretat. Là encore, dix personnes se retrouvaient coincées au pied des falaises, piégées par la montée des eaux.
Les secours ont mobilisé des moyens plus conséquents, avec dix sapeurs-pompiers et cinq engins, en coordination avec la gendarmerie et la mairie. Une reconnaissance a été menée avant la mise en sécurité du groupe.
Selon le bilan final, les dix personnes, de nationalité étrangère, ont été récupérées saines et sauves par les équipes de sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers et la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Elles ont été déposées sur la plage, puis prises en charge par les autorités locales.
Les secours ont mobilisé des moyens plus conséquents, avec dix sapeurs-pompiers et cinq engins, en coordination avec la gendarmerie et la mairie. Une reconnaissance a été menée avant la mise en sécurité du groupe.
Selon le bilan final, les dix personnes, de nationalité étrangère, ont été récupérées saines et sauves par les équipes de sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers et la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). Elles ont été déposées sur la plage, puis prises en charge par les autorités locales.
A SAVOIR
Prudence face aux marées à Étretat
La configuration des falaises d’Étretat expose régulièrement promeneurs et touristes à des situations d’isolement rapide. La mer peut remonter en quelques minutes, coupant toute possibilité de retour à pied.
➡️ Avant toute sortie :
consulter les horaires de marée
repérer les zones de repli
éviter de s’engager au pied des falaises sans visibilité sur la remontée des eaux
Chaque année, plusieurs opérations de secours sont déclenchées dans ce secteur particulièrement surveillé.
Prudence face aux marées à Étretat
La configuration des falaises d’Étretat expose régulièrement promeneurs et touristes à des situations d’isolement rapide. La mer peut remonter en quelques minutes, coupant toute possibilité de retour à pied.
➡️ Avant toute sortie :
consulter les horaires de marée
repérer les zones de repli
éviter de s’engager au pied des falaises sans visibilité sur la remontée des eaux
Chaque année, plusieurs opérations de secours sont déclenchées dans ce secteur particulièrement surveillé.