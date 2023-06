Une trentaine de carcasses de voitures et de poids lourds détruits dans un incendie au garage Cantrel à La Londe

Une trentaine de carcasses de voitures et de poids lourds ont été détruits par le feu ce mercredi matin dans l’enceinte d’un garage automobile de la société Cantrel et fils à La Londe, en Seine-Maritime.



L’incendie a été signalé vers 5 heures. A l’arrivée sur place des sapeurs-pompiers, plusieurs carcasses avaient déjà brûlé. Malgré l’action et les moyens engagés par les secours, trente-deux véhicules et deux poids-lourds sont partis en fumée, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Une enquête est ouverte afin de déterminer l’origine de ce départ de feu.