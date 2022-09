Un trafic de drogue démantelé à Rouen : la tête du réseau est derrière les barreaux

Les trois autres mis en cause dans ce trafic ont fait l'objet de convocations : le locataire qui servait de nourrice, connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, sera jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable) dans les prochains mois, la jeune femme et le jeune homme se sont vus remettre quant à eux une convocation devant le juge des enfants.



Les stupéfiants seront détruits et l'argent saisi va être remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).