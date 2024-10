Un corps découvert en Seine près de Rouen : peut-être celui d'Owen, disparu le 6 octobre ?

Des éléments peuvent laisser penser qu’il pourrait s’agir de ce jeune homme recherché depuis sa disparition mystérieuse et inexpliquée le dimanche 6 octobre en fin de nuit, après sa sortie de la discothèque « Le So », située sur les quais de Rouen.



« Toutefois, de nombreuses analyses sont encore nécessaires pour procéder à une identification formelle. Il y sera procédé dans les plus brefs délais », indique, sans plus de précision, Sébastien Gallois, procureur de la République de Rouen, dans un communiqué destiné à la presse.



Le magistrat tient à préciser qu' « aucune autre information ne sera donnée avant le résultat de ces analyses ».



Plus d'infos à venir