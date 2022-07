Un camion tout neuf est arrivé à la caserne des sapeurs-pompiers de Grand-Couronne

Le centre d’incendie et de secours (Cis) de Grand-Couronne, en Seine-Maritime, vient d’être équipé d’un camion citerne de grande capacité.



L’évolution de l’activité opérationnelle sur le secteur de Grand-Couronne a motivé l’affectation de ce type de camion.



« Ce nouveau véhicule permettra au centre d’intervenir dans des zones urbaines et rurales et pourra servir d’appui sur les gros incendies », souligne le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



La remise des clés de ce nouveau véhicule a eu lieu le mercredi 6 juillet par le président du conseil d’administration du Sdis76, André Gautier et le directeur départemental, le colonel Stéphane Gouezec.