Trafic soutenu sur l’autoroute A13 ce soir : ralentissements et bouchons vers Paris

Circulation difficile ce dimanche 31 janvier, sur l’autoroute A13 où le trafic est soutenu dans le sens Caen vers Paris.



Depuis la fin d’après-midi, des ralentissements et bouchons sont observés, notamment dans la traversée des départements de la Seine-Maritime, l’Eure et des Yvelines :



• 17h40 : ralentissement sur 15 km entre La Londe et Criquebeuf-sur-Seine, en direction de la région parisienne.



• 18h00 : ralentissement sur 16 km entre Guerville et Ecquevilly (Les Mureaux).



• 19h50 : bouchon de 10 km entre Rosny-sur-Seine et Mantes-la-Ville, vers Paris.