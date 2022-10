Tirs de mortiers à répétition samedi à Darnétal, près de Rouen : trois interpellations

Vers 19 heures, des policiers se sont rendus sur place pour la énième fois et ont contrôlé un individu de 22 ans, en état d’ivresse. Ce dernier les a alors menacés : « revenez à 22 heures, on va vous cramer ! », a lancé le jeune homme avant d'être interpellé pour menaces et outrages et placé en garde à vue.



Le mis en cause a finalement été remis en liberté et a écopé d'une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.



Plus tard, vers 23h30, alors qu'elle était en surveillance, la Brigade anticriminalité (Bac) a repéré deux adolescents en train de tirer des mortiers d'artifice en l'air : ils ont été interpellés et placés en garde à vue le temps de leur audition. Ils ont été ensuite remis à leur civilement responsable.



La journée de ce dimanche a été particulièrement calme, observe une source policière.