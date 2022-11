Sortie de route sur le rallye de Beuzeville, dans l'Eure : deux blessés dont un grave

Un homme de 43 ans et une femme de 39 ans ont été blessés dans un accident de la route alors qu’ils participaient, ce dimanche vers 10 heures, au rallye automobile de Beuzeville, dans l’Eure.



Un des coureurs a perdu le contrôle de sa voiture de course qui a percuté un poteau téléphonique, route de la Bouillotte à La Lande-Saint-Léger, relate le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).