Solidarité. La Normandie fait don de 13 autocars de transport scolaire à l’Ukraine

Plusieurs autres intitatives ont été prises en 2022. Une soirée de soutien à l’Université de Caen Normandie a eu lieu le 17 mars 2022, la gratuité des transports Nomad aux réfugiés Ukrainiens et leurs enfants scolarisés en Normandie (une centaine d’abonnements a déjà été délivrée).



A noter également, l'attribution d'une aide exceptionnelle de 10 000 euros en avril 2022 à l’association « Pompiers Missions Humanitaires » située dans le Calvados permettant à l’association de faire parvenir 25 tonnes de produits d’hygiène et de première nécessité, à la population ukrainienne réfugiée dans le camp de Palanca, situé à la frontière Ukraino-Moldave.



Enfin, une aide de 150 000 euros a été accordée en septembre 2022 à l'Université de Rouen Normandie afin qu'elle puisse accueillir des enseignants-chercheurs et des étudiants en danger et lui permettre de mener à bien cette démarche de solidarité et d'accueil d'urgence.