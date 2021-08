Seine-Maritime : violent incendie sur le site Saipol à Grand-Couronne, près de Rouen

Le feu a commencé à se propager à la toiture du bâtiment, et sous l’effet des flammes et des fumées, le système d'extinction automatique du bâtiment s’est déclenché indiquent les secours sur place, en milieu de nuit.



« L'extinction du feu est en cours par du personnel de sécurité de l'entreprise à l'aide de robinets d'incendie armés », précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Le bilan provisoire fait état d’aucune victime, aucun blessé.



L'usine Saipol produit de l'huile pour carburant et des aliments pour animaux. Elle est classée Seveso.



Plus d’informations à venir