Seine-Maritime : une voiture finit sa course dans un bassin de rétention à Barentin

Un accident de la circulation a impliqué deux véhicules ce samedi soir, aux alentours de 20h30 sur la Départementale 67 à Barentin (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont dénombré cinq victimes, dont deux étaient piégées dans l'une des voitures qui a fini sa course dans un bassin de rétention sans eau, précisent les secours. Après désincarcération, les deux blessés ainsi que les trois autres victimes ont été prises en charge pour un premier bilan sur place.



L'intervention, toujours en cours, mobilise 16 sapeurs-pompiers et cinq engins.



Plus d'infos à venir