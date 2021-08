Seine-Maritime : six véhicules détruits par le feu au fond d’une impasse à Harfleur

Une quinzaine de sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été engagés ce samedi 7 août en fin de nuit pour combattre des feux de véhicules à Harfleur, près du Havre.



L’incendie s’est déclaré pour une cause inconnue au fond d’une impasse débouchant sur la rue de la République. Six voitures étaient embrasées à l’arrivée des secours, un peu avant 4 heures.



Le feu s’est propagé à trois garages individuels et menaçait une maison proche qui a, par mesure de sécurité, été évacuée de ses occupants.