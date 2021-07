Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers interviennent pour un feu dans un immeuble à Eu

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime interviennent ce samedi après-midi dans la commune d’Eu pour un incendie d’habitation, rue de Verdun.



Le feu s’est déclaré vers 16 h 45, au 1er étage d’un immeuble comprenant deux étages et des combles. Le risque de propagation est très élevé, selon les sapeurs-pompiers qui ont déployé une lance à incendie.



On ignore dans l’immédiat s’il y a des blessés et l’origine du départ de feu.



Vingt-six soldats du feu avec quinze engins sont engagés.



Plus d’infos à venir