Seine-Maritime : il roulait dangereusement dans les rues du Havre avec un scooter volé

Poursuivi à distance par les forces de l’ordre, le fuyard commet une série d’infractions au code de la route et roule dangereusement en faisant du slalom entre les véhicules.



La chance a souri aux policiers : le moteur du scooter a calé obligeant son conducteur à prendre la fuite à pied. Le jeune homme a été vite rattrapé et interpellé. Il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et recel de vol.



Le scooter qu’il pilotait, un MBK booster, était signalé volé depuis le 26 avril. Il a été placé en fourrière.