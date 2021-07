Seine-Maritime : du monoxyde de carbone décelé dans un appartement à Petit-Couronne

Comme le rappelle le ministère des Solidarités et de la Santé, le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement.



Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en France.