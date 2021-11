Seine-Maritime : départ de feu dans les caves, un immeuble évacué ce soir à Lillebonne

Agitation inhabituelle ce soir dans la résidence Le Clairval à Lillebonne (Seine-Maritime). De nombreux véhicules de sapeurs-pompiers ont débarqué dans la cité vers 19h45, suite à un important dégagement de fumée dans les cages d'escalier d'un immeuble. Il s'agissait en fait d'un départ de feu dans les caves qui a été éteint au moyen d'une lance à incendie.



Par précaution, l'ensemble des habitants de quatre cages d'escalier, soit une trentaine de personnes, a été évacuée le temps de l'intervention qui a mobilisé 25 sapeurs-pompiers avec 8 engins.



Selon le bilan provisoire communiqué dans la soirée par les secours, cinq personnes ayant inhalé des fumées ont été prises en charge par un infirmier du service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) et une équipe du SMUR.



L'origine de l'incendie est pour l'heure inconnue.



Plus d'informations à venir