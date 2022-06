Seine-Maritime : accident entre deux véhicules ce matin sur la RN 27, un femme choquée

La circulation risque d’être perturbée ce vendredi matin sur la N27 (axe Rouen - Dieppe) à hauteur de Criquetot-sur-Longueville (Seine-Maritime : un accident s’est produit peu avant 7h45 à cet endroit.



Deux véhicules sont impliqués. Une femme choquée a été prise en charge par les sapeurs-pompiers qui vont la transporter vers l’hôpital le plus proche.



Six sapeurs-pompiers et deux engins (ambulance et camion de balisage) sont sur place. Les secours recommandent aux usagers de ralentir à proximité de l’accident.